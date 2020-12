Stiri pe aceeasi tema

- O infirmiera de la Spitalul Municipal Campina a fost penalizata cu reducerea salariului cu 5 la suta pentru o luna dupa ce a intrat in conflict cu asistenta-sefa, care i-a reprosat subalternei ca „face pe desteapta”. Infirmiera a contestat sanctiunea in instanta si a castigat.

- Instanța de judecata l-a gasit vinovat pe Costel Dunava, deputat PSD, in procesul intentat de deputatul Ionel Palar, fost președinte al PNL Bacau și candidat la Consiliul Județean. Potrivit unui comunicat de presa al PNL Bacau, Costel Dunava este... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Victorie uriașa pentru industria HORECA. Judecatorii din Bacau au decis sa anuleze hotararea Consiliului pentru Situații de Urgența prin care se inchideau restaurantele și cafenelele.“Instanța a dispus masuri graduale din partea CJSU in pandemie. Ceea ce am spus in cadrul intalnirii cu reprezentanții…

- Avocații opozantului au depus o plingere in instanța de judecata inca in luna august și acum au introdus in ea unele completari, a comunicat aparatorul lui Navalnii. Politicianul cere ca instanța sa recunoasca incalcarea articolului Convenției Europene privind dreptul la viața, transmite rbc.ru {{475574}}Avocații…

- Tanarul care si-a ucis fosta iubita prin incendiere și-a aflat astazi sentința definitiva. Completul de la Curtea de Apel Ploiești a decis sa respinga apelul declarat de Cosmin Dan dar și de parinții fetei. Instanța a dedus din pedeapsa dispusa la fond de 24 de ani de inchisoare cu executare doar perioada…

- FINAL… Preoteasa – vulpita de la Husi pierde dramatic lupta cu propriul sot, cel caruia a vrut sa-i puna in brate, pe tacute, un copil facut cu altcineva! Instanta a admis ieri solicitarea preotului de a desface casatoria din vina exclusiva a preotesei, hotarare anticipata cumva de cei care nu si-ar…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, se poate intoarce la munca la atelierul auto de la Penitenciarul Rahova. Instanta de la Judecatoria Sectorului 5 i-a dat castig de cauza.„Constata ca persoanei condamnate i-a fost ingradit dreptul la munca reglementat de dispozitiile art. 78 din Legea 254/2013,…

- "AICI SUNT BANII DVS !!! In campania falsa a PNL si in spitale fantoma!!!Din pacate NU sunt in Sanatate/ ci aruncati de Guvernul Orban PNL pe smecherii si achizitii dubioase , afaceri cu masti, combinezoane si spitale fantoma!!! https://zdbc.ro/prefectul-ailenei-vrea-sa-scoata-la-vanzare-pe-olx-spitalul-modular-de-la-baza-letea-destinat-pacientilor-covid/Guvernul…