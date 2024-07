Suntem de aproape o luna pe Riviera Turceasca, intr-unul din resorturile exclusiviste de 5 stele cu Ultra All Inclusive și – vorba romanului – “lux și opulența”. Aici ne desfașuram activitatea in cadrul “SURI CLUB”, un loc in care realizam animație pentru copii romani și nu numai. De asemenea, participam la activitațile Kids Clubului general ... Citește mai mult