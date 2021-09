Doi craioveni, pe lista persoanelor căutate prin Interpol Doi craioveni figureaza in continuare pe lista persoanelor cautate prin Interpol. Este vorba de doi barbati dati in urmarire de autoritatile judiciare din India. Cei doi sunt acuzați ca au montat dispozitive de copiere a datelor cardurilor de credit pe bancomate din orașul Thiruvananthapuram, capitala statului Kerala din sudul Indiei. Alaturi de cei doi sunt cautati alti doi barbati, unul din Bucuresti si altul din Resita. Gazata de Sud prezenta, in octombrie 2016 , cazul a doi craioveni, dati in urmarire de autoritatile din India. Alaturi de cei doi craioveni a mai fost pus sub acuzare un bucurestean… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

