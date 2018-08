Stiri pe aceeasi tema

- Cosmonautii rusi Oleg Artemiev si Serghei Prokopiev au petrecut miercuri aproape opt ore in afara Statiei spatiale internationale (ISS) pentru a instala un dispozitiv menit sa monitorizeze tiparele de migratie ale animalelor de pe Pamant, relateaza DPA. Cei doi cosmonauti au inceput iesirea in spatiu…

- Washington, 31 iul /Agerpres/ - La jumatatea lunii iulie Telescopul Spatial Hubble a observat planeta Marte cu doar 13 zile inainte ca aceasta planeta sa ajunga in cel mai apropiat punct al orbitei sale fata de Pamant, conform Agentiei Spatiale Europene (ESA). Daca in alte fotografii ale lui Marte realizate…

- Un eveniment desprins parca din scenariile unor cartiere rau famate a fost surprins de o persoana la Cluj-Napoca. Un barbat este doborat și lovit de un polițist. Reprezentantul poliției a declarat ca „Imaginile filmate au fost scoase din context”.

- Pavel Bartoș este fara nici o urma de indoiala una dintre cele mai iubite vedete de la ProTV. Actorul a vorbit intr-un interviu, despre copilaria sa la Miercurea Ciuc despre care spune ca „a fost Raiul pe Pamant”.

- Trei cosmonauți au adus mingea pentru lovitura de incepere a Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 din cosmos! Un rus, un japonez si un american au parasit Statia Spatiala Internationala (ISS) si au revenit pe Terra duminica, alaturi de o minge de fotbal ce ar putea fi utilizata in meciul de deschidere…

- Acum 66 de milioane de ani, cand un asteroid s-a prabusit pe Pamant cu o forta de un milion de ori mai mare decat cea mai puternica bomba atomica, dinozaurii au disparut. Dar acestia nu au fost singurii care au fost loviti din plin. Conform...

- Filmul „Deadpool 2”, regizat de David Leitch, a generat in weekendul de debut incasari de 125 de milioane de dolari in Statele Unite. Asta a plasat filmul pe primul loc in box office. Incasarile la nivel internațional au ajuns la 176 milioane de dolari. Așadar, un total de 301 milioane de dolari, potrivit…