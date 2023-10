Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de cetateni americani au fost ucisi in Israel, a declarat duminica un oficial al Departamentului de Stat. Departamentul de Stat "este de asemenea informat ca alti 13 cetateni americani sunt dati disparuti", a declarat purtatorul de cuvant, cu doi mai mult decat sambata, informeaza Rador…

- Hamas susține ca 13 ostatici, printre care și cetațeni straini, ar fi fost uciși in raidurile aeriene ale Israelului asupra Fașiei Gaza. Autoritațile israeliene arata ca circa 150 de persoane sunt ținute ostatice de catre teroriștii Hamas. Multe dintre acestea ar fi ascunse in tuneluri subterane, transmite…

- O tanara cu origini romanești se numara printre cei peste 260 de oameni uciși de „Festivalul Groazei” de teroriștii Hamas. In varsta de doar 24 de ani, Bruna Valeanu era nascuta in Brazilia și locuia cu familia in Israel. 10.000 de persoane au condus-o joi pe ultimul sau drum.

- O femeie luata ostatica de luptatorii Hamas la festivalul de muzica Supernova din Israel nu a dezvaluit familiei unde pleaca pentru ca aceștia sa nu-și faca griji pentru ea, a declarat mama ei pentru Insider.

- Medicii de la cel mai mare spital din Israel au ingrijit pana acum peste 100 de oameni raniti in atacurile Hamas. Ranitii vin fara incetare la spitalul unde medicii primesc de altfel cele mai complicate cazuri. Acolo sunt angajati peste 10.000 de medici si asistenti si toti au venit de acasa pentru…

- Romanii pot dona sange pentru victimele din Israel. Cetațenii din Romania ajuta oamenii care au fost raniți in razboiul dintre Israel și Hamas. Cand și unde poți dona sange pentru cetațenii din Țara Sfanta. Iata ce a transmis Ministerul Sanatații din Romania!

- Este a treia zi de teroare in Israel. Cel putin 700 de oameni au murit, printre care si zeci de copii, iar alti 2.100 au fost raniti. Sudul tarii este cel mai atacat, iar sute de parinti isi plang copiii, ucisi de teroristi in strada, in timpul unui festi

- A doua zi de razboi in Israel. Forțele de Aparare de la Ierusalim vor sa-și concentreze atenția asupra preluarii controlului in Gaza. Numarul victimelor din ultimele 24 de ore a crescut semnificativ. O artista din Germania a fost rapita, ucisa și necinstita de teroriști. Atenție, imagini ce pot afecta…