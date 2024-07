Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani a murit, iar alți doi, de 16 și 17 ani, au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a parasit spațiul carosabil și s-a rasturnat. Accidentul s-a produs luni dimineața, pe pe raza localitații Olteni, județul teleorman.

- Trei raniți in timpul exploziei produsa vineri la magazinul Dedeman de la Botosani, doi aflati la Spitalul Floreasca din Capitala și unul la Spitalul Clinic Județean de Urgența Sfantul Spiridon din Iași, sunt in stare grava.

- Cei doi tineri se aflau pe o banca in momentul in care o ramura masiva dintr-un copac s-a rupt și i-a lovit. Tanara, in varsta de 25 de ani, a suferit un traumatism puternic in zona coloanei vertebrale, in condițiile in care suferea dinainte de afecțiuni neurologice.Accidentul a fost reclamat la poliție…

- Tragedie intr-o familie din Caraș Severin. O fetița de doar 10 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce mama ei a folosit in locuința o substanța periculoasa pentru a scapa de purici. Micuța ar fi inceput sa se simta rau, așa ca parinții au sunat la 112.

- Un barbat in varsta de 35 de ani și-a injunghiat mai intai soția și copiii in locuința lor, apoi s-a baricadat in casa: femeia nu este in pericol de moarte, dar copiii, in varsta de trei și șapte ani, sunt in stare grava. S-a intamplat in Sicilia. Daniel Alba, un mecanic in varsta de 35 […]

- Catinca Roman a dezvaluit ca relația ei cu Petre Roman a fost uneori tensionata și dificila. Ea a spus ca Petre Roman era adesea extrem de rece și insensibil fața de sentimentele și dorințele ei, ceea ce a creat o distanța intre ei.„Relația mea cu tatal meu vitreg a fost rece, inexistenta, pentru ca…

