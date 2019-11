Doi copii şi trei adulţi, răniţi după ce o maşină s-a răsturnat pe un drum din județul Sibiu Cinci oameni, din care doi copii, au fost raniti duminica seara, dupa ce o masina s-a rasturnat pe drumul judetean care leaga Rosia de Vurpar, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, scrie Agerpres. "Accident rutier DJ 106 intre localitatile Rosia si Vurpar, un autoturism rasturnat, cinci persoane implicate, trei adulti si doi copii. Doua echipaje SMURD din cadrul ISU Sibiu si doua echipaje SAJ Sibiu au intervenit pentru acordarea asistentei medicale persoanelor implicate, constiente, neincarcerate", a precizat ISU Sibiu. Soferul, un tanar de 25 de ani,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

