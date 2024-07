Doi copii şi trei adulţi au murit după ce au intrat cu autoturismul într-o autocisternă Doi copii si trei adulti au murit dupa ce au intrat cu autoturismul intr-o autocisterna. Accidentul s-a produs luni dimineata, pe raza localitatii Cumparatura din judetul Suceava. Autoturismul, care transporta cinci persoane și tracta o platforma cu un alt vehicul, s-a ciocnit cu o cisterna. Impactul a fost atat de puternic incat cele cinci persoane din autoturism au ramas incarcerate și inconștiente. La fata locului au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare, doua autospeciale de stingere si doua ambulante SMURD, cu sprijinul a doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc in localitatea suceveana Cumparatura, din comuna Bosanci, luni dimineața. Accidentul s-a produs intre o cisterna și un autoturism care tracta o platforma cu un alt vehicul. In urma impactului violent, cinci oameni au murit. Doi sunt copii. Potrivit primelor informații…

- Un grav accident rutier a avut loc, luni dimineața, in localitatea suceveana Cumparatura, din comuna Bosanci. Cinci oameni, dintre care doi copii, au murit in urma impactului produs intre o cisterna și un autoturism.

- Un accident rutier soldat cu cinci morti si un ranit s-a produs, in aceasta dimineata, pe raza localitatii Cumparatura din judetul Suceava, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, doua dintre persoanele decedate erau minore. In accident au fost…

- Grav accident rutier in localitatea suceveana Cumparatura, luni dimineața. Accidentul s-a produs intre o cisterna și un autoturism care tracta o platforma cu un alt... The post Toate persoanele dintr-o mașina, doi minori și trei adulți, au murit intr-un accident rutier produs in aceasta dimineața in…

- Grav accident rutier in localitatea suceveana Cumparatura, luni dimineața. Accidentul s-a produs intre o cisterna și un autoturism care tracta o platforma cu un alt vehicul. In urma impactului violent, cinci persoane au murit. Doi sunt copii, informeaza mediafax.

- Un autocar in care se aflau peste 50 de copii si insotitori adulti a fost implicat intr-un accident rutier, luni dupa amiaza, in judetul Bacau, relateaza News.ro.Accidentul a avut loc luni dupa-amiaza, pe raza comunei Racaciuni din judetul Bacau, unde un autocar a iesit in afara partii carosabile, transmite…

- Un tren a lovit o mașina in județul Suceava. Autoturismul este prins sub locomotiva. In interiorul mașinii este o persoana, anunța echipele de intervenție. Accidentul a avut loc luni, la o trecere la nivel cu calea ferata din orașul Liteni.

- Doi tineri au murit, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier produs pe raza satului Budeni, ce apartine de orasul Dolhasca, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, cei doi se aflau pe un motoscuter si s-au lovit violent…