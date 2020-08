Doi copii și părinții lor au ajuns la spital, după un accident produs pe Valea Buzăului Un grav accident rutier s-a produs duminica, pe DN 10, in fara localitații buzoiene Cislau. Doi copii și parinții lor, din municipiul Buzau, au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a derapat, apoi s-a rasturnat in fara carosabilului. In timp ce conducea un autoturism pe DN 10, din direcția Buzau catre Brașov, la intrare in localitatea Cislau, un șofer de 44 de ani din municipiul Buzau ar fi pierdut controlul asupra direcției, imprejurare in care s-a rasturnat in afara parții carosabile. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului și a celorlalți trei pasageri, cu varste cuprinse intre… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

