Doi copii și mama lor, accidentați pe trecerea de pietoni O femeie in varsta de 26 de ani și cei doi copii ai sai au fost raniți, joi seara, intr-un accident rutier, in timp ce traversau pe o trecere de pietoni din Arad. Un barbat de 31 de ani, din Arad, care conducea mașina pe strada Condurașilor spre strada Clujului, a accidentat-o pe femeia de […] Articolul Doi copii și mama lor, accidentați pe trecerea de pietoni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 26 de ani și cei doi copii ai sai au fost raniți, joi seara, intr-un accident rutier, in timp ce traversau pe o trecere de pietoni din Arad, potrivit mediafax.ro. Potrivit Poliției Arad, accidentul s-a produs pe strada Condurașilor, din municipiul Arad. Un barbat…

- In aceasta seara, in jurul orei 19.30, printr-un apel 112, a fost anunțat ca pe strada Condurașilor din municipiul Arad a avut loc un accident rutier. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat ca un barbat de 31 de ani, din municipiul Arad, care conducea un autoturism pe strada Condurașilor…

- Trecerea de pietoni de pe strada Mircea cel Batran, din fata supermarketului Mega Image, va fi desfiintata. Decizia de desfiintare a fost luata in urma monitorizarii valorilor de trafic.Trecerea de pietoni de pe strada Mircea cel Batran, din fata supermarketului Mega Image, va fi desfiintata. Lucrarile…

- „Din primele date, o tânara în vârsta de 23 de ani, din Turda, care se angajase în traversarea drumului pe o trecere de pietoni de pe strada Clujului a fost accidentata de un autoturism condus de un barbat în vârsta de 28…

- ACCIDENT RUTIER pe Calea Moților, in Alba Iulia: Un barbat de 60 de ani a fost LOVIT de o mașina, pe trecerea de pietoni Un accident rutier s-a petrecut astazi, 24 iunie, in jurul orei 17:00, in Alba Iulia, pe strada Calea Moților. Potrivit IPJ Alba, un pieton, de 60 de ani, a fost acroșat de un autoturism,…

- O adolescenta de 15 ani a fost lovita de o masina chiar pe trecerea de pietoni. Nenorocirea a s-a produs sambata searape strada Hristobotev din Capitala.La volanul automobilului era un tanar de 25 de ani, inca nu se stie daca acesta era sau nu baut.

- O femeie de 74 de ani, din comuna Predesti, a ajuns, ieri, la spital dupa ce a fost lovita de o masina pe trecerea de pietoni, pe strada Riului din Craiova. Potrivit primelor informatii oferite de repreyentantii IPJ Dolj, ieri, 16 iunie, politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au fost sesizati…

- Accident rutier in Campina, strada Toma Ionescu. Din primele verificari, s-a constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat in varsta de 52 de ani, ar fi surprins și accidentat un pieton, o minora in varsta de 11 ani. Pietonul accidentat a fost transportat la spital, in vederea acordarii…