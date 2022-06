Doi copii, salvați de la înec de adjunctul Poliției Mioveni Duminica dupa-amiaza, Dragoș Tinca, adjunctul Poliției Mioveni a salvat doi copii de la inec din raul aflat in zona Bemo. Un al treilea copil care ii insoțea pe cei doi și care a nu a intrat in apa a fost cel care a sunat la 112 pentru a anunța incidentul. Unul dintre copii a fost […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

