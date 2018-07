Doi copii s-au înecat în Iazul Morții, din Vaslui! Au fost găsiți îmbrățișați pe fundul apei Doi copii in varsta de 11 ani, din comuna Hoceni, judetul Vaslui, au fost gasiti morti, joi dimineata, dupa ce s-au inecat intr-un iaz din satul Barbosi. Canalul iazului a fost sapat chiar in ziua tragediei, iar la 50 de metri se afla un buldozerist care nu a auzit insa strigatele disperate ale copiilor! Alex […] The post Doi copii s-au inecat in Iazul Morții, din Vaslui! Au fost gasiți imbrațișați pe fundul apei appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- NENOROCIRE…Canalul iazului a fost sapat chiar in ziua tragediei, iar la 50 de metri se afla un buldozerist care nu a auzit insa strigatele disperate ale copiilor! JALE DE NEDESCRIS… Plang si pietrele in satul Barbosi, din comuna Hoceni. Alex Ciobanu si Raul Apostol, doi ingerasi de copii din acest sat,…

