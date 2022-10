Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Gilau au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe nodul rutier din apropiere de localitatea Gilau ce face legatura cu autostrada A3.

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc marți seara in centrul orașului Cluj-Napoca. Doua femei și doi copii primesc ingrijiri medicale la fața locului, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- La fața locului s-au deplasat polițiștii din Vanju Mare, care, in urma verificarilor efectuate, au stabilit ca un barbat de 28 de ani, din comuna Patulele, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 564, in localitatea Viașu, in aceeași direcție cu un tractor, ce tragea o caruța, nu a pastrat distanța…

- Un accident rutier soldat cu trei persoane ranite, intre care doi copii, a avut loc, marti dupa-amiaza, pe DN 1A - Centura de Est a Ploiestiului, la km 82, in afara localitatii Moara Noua.Conform Politiei Prahova, soferul unei autoutilitare a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea…

- O femeie in varsta de 51 a murit iar alte patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident produs joi dupa-amiaza la Cislau. Este al doilea eveniment rutier in mai putin de 24 de ore soldat cu morti, dupa cel de miercuri noapte, cand trei surori au decedat in urma coliziunii intre…

- Trei copii, cu varste intre 10 si 11 ani, au fost raniti, luni dupa-amiaza, in urma rasturnarii trenuletului electric de agrement cu care se plimbau prin parcul municipal din Bistrita. Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, scrie News.ro. „In aceasta dupa-masa, politistii…

- Trei copii de doi, sapte si opt ani au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un alt autoturism. Doi dintre copii nu aveau centura de siguranta, a anuntat Inspectoratul Judetean de Politie Galati.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe Centura de Vest a municipiului Ploiesti. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, o autoutilitara a intrat intr un copac.Trei persoane, printre care doi minori se aflau in autoturism.In urma impactului cei doi copii,…