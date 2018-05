Stiri pe aceeasi tema

- Necunoscutii se aflau in trei autoturisme cand au deschis focul asupra unzui grup de tineri, luni, in jurul orei locale 17.00 (ora 18.00, ora Romaniei), in cartierul Basserine, din arondismentul 14 al orasului Marsilia. Potrivit ziarului La Provance, ca prin minune nu s-a produs o tragedie,…

- UPDATE - Politia suspecteaza ca la Saarbrucken a fost vorba de o drama familiala. Un barbat a deschis focul in timpul unei petreceri, intr-o locuinta Politistii germani suspecteaza ca la Saarbrucken, unde presa locala a scris initial ca un barbat a deschis focul la intamplare intr-o zona din…

- Politistii germani suspecteaza ca la Saarbrucken, unde presa locala a scris initial ca un barbat a deschis focul la intamplare intr-o zona din sud-estul orasului, doua persoane murind, a fost vorba de fapt de o drama familiala.

- Unsprezece copii au fost ucisi intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana comis de un kamikaze presupus a fi taliban langa o moschee in sudul Afganistanului, a anuntat luni purtatorul de cuvant al politiei, conform Agerpres.

- Atacul s-a produs in jurul orei locale 03:30, intr-un local popular, frecventat de multi clienti. Politia a informat ca barbatul este alb si fara haine pe el, cu exceptia unei jachete de culoare verde cu care s-a acoperit cand a intrat in localul unde a comis atacul armat. Individul avea o…

- Doi copii minori, frate si sora, in varsta de 8 ani, respectiv 10 ani, au fost declarati disparuti de catre mama lor. Femeia acuza ca cei doi copii ar fi fost luati luni de catre tatal lor chiar din fata scolii si nu au mai ajuns acasa. Parintii minorilor sunt divortati, iar instanta a decis ca mama…

- 10 oameni - protestatari si politisti - au fost raniti si cel putin 50 arestati sambata, la Kiev, in timpul ciocnirilor dintre politisti si protestatarii anticoruptie care au infiintat o tabara in apropierea Parlamentului, relateaza AFP. Zeci de sustinatori ai Mihail Saakasvili, fostul presedinte georgian…