DOI COPII NĂSCUȚI PREMATUR ÎN UCRAINA, SALVAȚI ÎN ROMÂNIA In urma cu o luna și 12 zile, intr-un climat extrem de tensionat, intr-o maternitate din Odessa, o tanara mama aducea pe lume doi micuți nascuți prematur, la numai 30 saptamani. Imediat dupa nașterea prematura, cei doi gemeni au avut nevoie de ingrijiri speciale, doar ca, intre timp situația din Ucraina s-a schimbat radical. Viața celor doi micuți nascuți prematur era permanent pusa in pericol, astfel ca medicii și parinții cautau soluții salvatoare. Au luat legatura cu autoritațile din domeniul situațiilor excepționale din Republica Moldova, iar cu ajutorul primit de la Crucea Roșie, copiii au… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

