- ACCIDENT MORTAL in Bacau: CINCI adulți și DOI copii au decedat in urma coliziunii intre un autoturism și un microbuz. A fost activat planul roșu de intervenție Un accident foarte grav a avut loc duminica dimineata pe E85 Bacau – Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, unde au fost implicate un autoturism…

- Un microbuz in care se aflau 15 persoane s-a izbit de un autoturism, duminica dimineața, pe DN 2, in apropiere de localitatea Racaciuni din județul Bacau. Șapte persoane, printre care și doi copii, au murit in urma impactului. La nivelul județului a fost activat planul roșu de intervenție, au transmis…

- Cel putin 45 de persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma accidentului aerian produs duminica dimineata in Filipine, anunta autoritatile militare de la Manilla, conform Agentiei France-Presse. Un avion militar de transport de tip C-130 s-a prabusit duminica dimineata in provincia…

- Un accident rutier in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism, in care se aflau opt persoane, a avut loc sambata dupa-amiaza pe DN 15D, la intersectia cu DJ 205 D, pe raza comunei Gadinti, soldandu-se cu patru raniti, a informat ISU Neamt, informeaza Agerpres. Potrivit sursei…

- Un accident in lanț infiorator a avut loc pe o autostrada din Alabama, Statele Unite ale Americii. Zece persoane, intre care 9 copii, au murit in tragedia in care au fost implicate 18 mașini. Minorii decedați aveau varste cuprinse intre noua luni și 17 ani.

- Imagini inedite cu un ponei inghesuit alaturi de doi copii pe bancheta din spate a unui autoturism au fost filmate, miercuri, pe un bulevard din centrul municipiului Iași, informeaza Digi 24. Legat cu o funie de tetiera scaunului din dreapta fața, poneiul s-a dovedit un calator „cuminte”, scoțand doar…

- Un accident rutier a avut loc pe raza localitatii Cioroboreni. Sase persoane, patru adulti si doi copii, au fost transportate la spital „In urma accidentului, in care au fost implicate doua autoturisme, sase persoane au primit ingrijiri medicale de la echipajele SMURD si SAJ. Cei patru adulti si doi…

- Fimarea dateaza din primele momente de dupa explozie, cand forțele de ordine nu apucasera sa securizeze zona. Dincolo de distrugerile facute mașinii, care s-a transformat intr-un morman de fiare contorsionate, amanuntul care atrage imediat atenția este corpul neinsuflețit al afaceristului, care a fost…