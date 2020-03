Doi copii mici și o femeie, loviți pe trotuar de o mașină, în Ploiești Un accident in care au fost implicați o femeie și doi copii mici s-a produs, simbata, pe o strada din municipiul Ploiești.Femeia, in varsta de 44 de ani și cei doi copii, de trei ani, respectiv de șase ani, au fost acroșați pe trotuar de o mașina.Autoturismul care i-a lovit pe cei trei a ajuns pe trotuar, dupa un impact cu o alta mașina. In accident a mai fost implicat un autoturism, care era parcat.Din primele date se pare ca accidentul s-ar fi produs pe fondul neasigurarii la schimbarea direcției de mers. In urma impactului dintre cele doua mașini, unul dintre vehicule a fost proiectat pe trotuar,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu o victima s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 7:30, pe strada Gheorghe Doja, in zona AFI Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 40 de ani a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversarea strazii prin loc marcat corespunzator.…

- Doi copii au fost loviți grav de o mașina care efectua o depașire neregulametara în localitatea Camarașu. Unul dintre cei doi copii a fost resuscitat cu succes de medici, în timp ce al doilea a fost transportat și el de urgența la UPU Cluj cu traumatisme grave. "Un autoturism…

- Doi copii, in varsta de 8 si 12 ani, au fost raniti grav, vineri seara, in comuna Camarasu din judetul Cluj, dupa ce au fost loviti de o masina, in timp ce se aflau pe marginea drumului. Autoturismul a ajuns pe contrasens in urma impactului cu o autoutilitara. Cel mai mic dintre copii a fost resuscitat,…

- Doi copii, in varsta de 8 si 12 ani, au fost raniti grav, vineri seara, in comuna Camarasu din judetul Cluj, dupa ce au fost loviti de o masina, in timp ce se aflau pe marginea drumului. Autoturismul a ajuns pe contrasens in urma impactului cu o autoutilitara. Cel mai mic dintre copii a fost resuscitat,…

- Doi copii au fost raniți grav, vineri seara, in localitatea Camarașu, județul Cluj, de o mașina aflata in depașirea unui alt autoturism, care semnalizase intrarea in curte. Cei doi copii se aflau pe trotuar, potrivit Mediafax.ro.Potrivit Poliției Cluj, accidentul din localitatea Camarașu s-a…

- Tragedie pe DN 11, in Lunca Calnicului: Doi batrani au fost spulberați de o mașina. Victimele, una de 81 de ani, iar cealalța de 86 de ani, au ajuns in stare grava la spital, cu traumatisme craniene și picioarele zdrobite, potrivit brasovstiri.ro.Cei doi batrani au fost loviți de o mașina…

- Doi copii au fost transportați la spital, luni, dupa ce ATV-ul in care se aflau a lovit o mașina parcata, in spatele unui hotel din localitatea Cheia, județul Prahova. Polițiștii fac ancheta pentru a stabili cum s-a produs accidentul, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant…

- Un autoturism a fost lovit de tren la marginea municipiului Arad, soferul decedand in urma ranilor suferite. Femeia care il insotea are numeroase traumatisme interne si externe, dar este in stare stabila, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Claudia Iuga. "Barbatul a condus autoturismul…