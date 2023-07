Stiri pe aceeasi tema

- „Doi minori ce se aflau pe marginea drumului au fost acrosati de un autoturism in localitatea Teaca. Intervin un echipaj de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD si un echipaj SAJ”, transmite ISU Bistrita Nasaud. Primele informatii de la locul accidentului…

- O femeie in varsta de 27 de ani și trei copii au fost raniți, vineri, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in orașul Ineu, județul Arad. Pentru preluarea victimelor, a fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD.Potrivit ISU Arad, accidentul a avut loc in jurul orei 16.30. Pompierii militari…

- Un accident de circulație, in urma caruia s-au inregistrat doua persoane ranite, a avut loc duminica seara in zona Dealul Dumitrei, langa Bistrița. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Bistrița-Nasaud, pompierii militari de la Detașamentul Bistrița au fost solicitați sa intervina…

- Doi tineri de 15, respectiv 21 de ani au murit, iar un baiat de 17 ani a ajuns in stare grava la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi, in urma unui accident produs duminica dimineata in localitatea Scheia, comuna Al. I. Cuza, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…