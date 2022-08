Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii de 7 și 10 ani au ajuns vineri seara la spital, dupa ce s-au dezechilibrat de pe bicicleta electrica și au cazut, fiind izbiți de o mașina. Accidentul a avut loc pe DJ205B, intr-o localitate din județul Buzau.

- Franța intensifica eforturile de a deveni și mai verde, oferind personelor 4000 de euro pentru a-și schimba mașina pentru o bicicleta electrica. Toate țarile cauta modalitați de a aborda schimbarile climatice, iar Franța tocmai a anunțat ca incearca sa incurajeze oamenii sa renunțe la mașinile lor pe…

- Doi copii din Bacau au cazut in raul Bistrita, fiind alertati pompierii. Unul a fost gasit constient de fortele de interventie, iar cel de-al doilea in stop cardio-respirator. In urma interventiei, un copil de 13 ani a fost declarat decedat. Cel salvat are 10 ani si a fost transportat la spital. ISU…

- In localitatea bacauana Homocea, doi tineri au murit inecați, miercuri dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a cazut in apele unui canal, scrie news.ro . Un trecator a sunat la 112 care a observat un autoturism scufundat, din care se vedea doar plafonul. Din primele cercetari, mașina in care cei…

- Incident la raliul de la Targu Mureș. Mașina condusa de catre Mihai Leu a ieșit in afara traseului, iar doi copii au suferit rani. Se pare ca Mihai Leu a scapat mașina de sub control intr-un viraj, a lovit un parapet și a ranit ușor do copii, scrie digi24. „In urma cu putin timp, la intersectia Stefan…

- Pe masura ce oamenii devin din ce in ce mai preocupați de schimbarile climatice, mașinile electrice caștiga de la an la an tot mai multa popularitate in intreaga lume, inclusiv in Romania. Cuprins: Cum poți sa-ți cumperi o mașina electrica prin Programul Rabla? Top 10 al celor mai ieftine mașini electrice…