- Doi copii cu COVID au fost internați in stare grava, cu febra mare, la Matei Balș. Unul dintre ei are doar o luna, mama fiind nevaccinata. Mama celuilalt, nevaccinata și bolnava de COVID și ea, susținea ca are laringita și era convinsa ca nu poate fi altceva. Un medic de garda de la Spitalul Clinic…

