- Tragedie in sectorul Botanica din Capitala. Un barbat a murit, dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc de locuit de pe strada Belgrad.Poliția a fost alertata in aceasta noapte, in jurul orei 02:30.

- Un baietel de sase ani a fost transportat la Spitalul de Copii din Iasi, cu elicopterul. Copilul, sustine mama sa, ar fi mancat fructe sau seminte ce pareau a fi de matraguna. Baiatul este tahicardic si somnolent, transmite corespondentul MEDIAFAX.Baiatul de șase ani este din satul Tamasi,…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit, luni dimineața, electrocutat, in timp ce se afla la serviciu, in stațiunea Costinești, județul Constanța. Poliția a deschis un dosar penal și cerceteaza cum s-a produs tragedia.Potrivit Poliției Constanța, incidentul a avut loc luni dimineața, cu puțin…

- UPDATE A treia fetița inecata in baraj, in județul Iași, a fost scoasa, sambata, decedata, dupa ce alte doua copile, de 6 și 7 ani, au murit. Se pare ca cele trei fetițe sunt surori. Doua fetițe de 6 și 7 ani au murit, sambata, inecate in barajul Parcovaci, din localitatea Harlau, județul Iași. O alta…

- Doua fetițe de 6 și 7 ani au murit, sambata, inecate in barajul Parcovaci, din localitatea Harlau, județul Iași. O alta copila, in varsta de 10 ani, este cautata, anunța MEDIAFAX.Pompierii de la Targu Frumos au fost chemați pentru a salva cele doua fetițe de 6 și 7 ani, in acumularea Parcovaci,…

- Un tanar de 25 de ani, angajat al Jandarmeriei Romane, a murit, sambata, eletrocutat, in timp ce se afla in timpul liber, acasa, in comuna Barbatești, județul Gorj. Politia a inceput o ancheta,...