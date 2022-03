Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier la Sebeș: Doi minori loviți de o șoferița pe o trecere de pietoni. Femeia a parasit locul accidentului ACCIDENT rutier la Sebeș: Doi minori loviți de o șoferița pe o trecere de pietoni. Femeia a parasit locul accidentului Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, pe strada Traian,…

- Doi copii, loviți de o mașina pe trecerea de pietoni, la Sebeș. Șoferița a plecat de la locul accidentului Un accident rutier a avut loc vineri 11 martie, in jurul orei 8.00, pe o trecere de pietoni din Sebeș. Potrivit reprezentaților IPJ Alba, doi minori au fost acroșati de o mașina, iar apoi șoferul,…

- La data de 9 ianuarie 2022, in jurul orei 07.00, pe raza comunei Lupșa, un tanar, de 22 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in albia unui parau. In urma accidentului, o tanara de 17 ani, din comuna Lupșa, a suferit leziuni corporale și…

- La data de 4 ianuarie 2022, in jurul orei 10.00, pe strada Avram Iancu din Abrud, o minora de 15 ani, din comuna Ciuruleasa, in timp era angajata in traversarea strazii, in zona unei treceri de pietoni, a fost acroșata de un autoturism, condus de un tanar, de 26 de ani, din comuna Roșia Montana. In…

- La data de 3 ianuarie 2022, in jurul orei 06.00, pe strada Calea Clujului, din Blaj, un barbat de 34 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autorurism, a acroșat un barbat de 61 de ani, din Blaj, care se afla in traversarea strazii, in zona unei treceri de pietoni.In urma accidentului, pietonul…

- La data de 3 ianuarie 2022, in jurul orei 20.25, o tanara de 29 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Dumbraviței din Oarda, a acroșat un barbat, de 76 de ani, din Oarda, care se afla in traversarea strazii, in zona unei treceri de pietoni. In urma accidentului, pietonul…

- La data de 21 decembrie 2021, in jurul orei 08,00, un tanar de 24 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism pe strada Octavian Goga din Alba Iulia, a acroșat un barbat de 43 de ani, din Alba Iulia, care era angajat in traversarea strazii, in zona unei treceri de pietoni.In urma…