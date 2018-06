Doi copii de la o şcoală au fost ucişi cu lovituri de cuţit de către un bărbat Barbatul in varsta de 29 de ani a atacat cu cutitul trei copii si pe mama unuia dintre acestia, intr-o scoala din China Tragedia s-a produs in jurul orei 11:30, cand un barbat de 29 de ani a pornit atacul, potrivit site-ului oficial Weibo



Victimele au fost duse la spital, dar unul dintre cei doi copii atacati de agresor a murit din cauza ranilor suferite. Al treilea elev si mama sa au fost raniti, dar starea lor nu le ameninta viata. Criminalul a fost arestat. Barbatul este somer si era nemultumit de viata sa side societatea in care traieste, au informat surse din politie. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

