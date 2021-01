Stiri pe aceeasi tema

- SALVAȚI… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale, intre care și o autoscara de lucru la inalțime pentru deblocarea a doi copii ramași blocați intr-un apartament din municipiul Barlad, strada Lirei, bloc E1. Apelul a fost facut la 112, in jurul orelor 14.00. Pompierii au intampinat…

- Un barbat a provocat un incendiu in apartamentul sau din municipiul Barlad, in noaptea de Revelion, dupa ce a aruncat o petarda in balconul locuintei, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, potrivit AGERPRES. La locul producerii evenimentului s-au…

- Flacarile au mistuit, in noaptea dintre ani, o casa din Cluj-Napoca. Mai mulți jandarmi au fost trimiși la locul incendiului, pentru a asigura siguranța salvatorilor și a persoanelor care se adunasera acolo. Citește și: Dana Budeanu a ales Fatalaul Anului 2020 Incendiul a izbucnit in…

- Pompierii din Alba au intervenit pentru a elibera un copil de șase ani care a ramas blocat cu un picior intre elemenții unui calorifer. Salvatorii au fost nevoiți sa foloseasca dispozitive pentru descarcerare.

- Pompierii doljeni au intervenit, astazi, pentru degajarea unui copac care amenința sa se prabușeasca pe autoturismele parcate in apropiere. Pompierii au intervenit pe Calea București, in zona ”Institut”. Potrivit reprezentanților ISU Dolj, intervenția a decurs fara probleme. ”In dupa amiaza aceasta,…

- Pompierii barladeni au intervenit, luni, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locomotiva aflata in Gara Barlad, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa, o…

- Pompierii calaraseni au un nou echipament pentru interventia la situatii de urgenta. este vprba despre un sistem mobil de pompare a apei in caz de inundatii. Sistemul este format din 3 pompe cu o capacitate de pompare de 50.000 l/minut, prevazut cu rampe usoare si dispozitive plutitoare.