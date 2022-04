Doi copii, de 9 și 10 ani, au ajuns la spital cu arsuri, după o explozie produsă într-un bloc din Galați O explozie care s-a produs intr-un bloc de pe strada Furnaliștilor din cartierul „Dunarea” din Galați a dus la ranirea a doi copii, frate și sora, de 9 și 10 ani, care au ajuns la spital cu arsuri pe fața și pe maini. Fiind in vacanța, cei doi copii erau singuri acasa și e foarte probabil ca au umblat la aragaz și astfel s-a produs la acumularea de gaze din care a determinat deflagrația din bucataria apartamentului. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Galați a intervenit cu patru autospeciale, și doua echipaje SMURD, dar din fericire explozia nu a fost urmata și de un incendiu și nu au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90 de persoane au fost sau au parasit singure locuintele in urma unei explozii care a fost urmata de un incendiu, intr-un bloc din municipiul Constanta. In urma exploziei, 25 de locuinte au fost afectate. Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce au suferit arsuri. Inspectoratul pentru…

- Mai multe solarii si o anexa pentru gazduirea muncitorilor, din comuna Matca, au fost cuprinse de flacari si au ars in urma unui incendiu izbucnit de la o butelie, informeaza, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, la fata locului au actionat…

- Un incendiu puternic a izbucnit la complexul comercial Prosper din Calea 13 Septembrie, Sectorul 5, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISU-BIF). Update 18:10– In acest moment acționeaza 27 autospeciale de stingere, șase autoscari, doua autospeciale descarcerare și opt ambulanțe.…

- Cinci persoane, intre care o adolescenta in varsta de 14 ani, au fost transportate, duminica, la spital in urma unui accident care a avut loc pe DN 1, la Azuga, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Doua autoturisme au intrat in coliziune, o persoana fiind scoasa dintre…

- O deflagratie s-a produs, luni seara, intr-un utilaj feroviar care actiona ca plug de deszapezire intr-o gara din Bistrita Nasaud. Trei persoane au fost surprinse de explozie. Doua dintre acestea au suferit arsuri de gradele doi si trei, au fost stabilizate și duse la spital. A treia persoana…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența Malini și Slatina, au intervenit cu patru autospeciale de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din satul Herla, comuna Slatina, informeaza…

- In nordul municipiului Ploiesti, au fost semnalate, vineri dupa-amiaza, scurgeri importante de produs petrolier pe fondul unei avarii, fiind inundata curtea unui imobil. La fata locului este asteptata o echipa de la Garda de Mediu. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova informeaza ca…

- Adolescentul de 14 ani care a cazut, sambata, intr-un lac in localitatea brasoveana Dumbravita, fiind scos din apa de scafandri dupa o ora, a murit, a informat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov. Baiatul se dusese, impreuna cu alti trei adolescenti, toti de 14 ani,…