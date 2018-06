Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii de 5 si 9 ani au fost raniti in urma unui accident produs de tatal lor, care conducea masina in stare de ebrietate si a lovit un vehicul oprit pentru a acorda prioritate unor pietoni.

- Accident in Buzau, coliziune fata spate intre 2 auto, trecerea de pietoni Spital CFR. 3 victime transportate la spital Din primele date un sofer de 32 de ani, pe fondul consumului de alcool, in timp ce conducea un auto pe Republicii catre Gara CFR, la marcajul pietonal a lovit auto din fata sa care…

- Trei masini au fost implicate intr-un carambol rutier care a avut loc astazi pe DN 25, intre localitatile galatene Sendreni si Movileni. La fata locului au intervenit mai multe ambulante SMURD, o autospeciala de stingere si una de la descarcerare.

- Cinci copii si un adult au fost raniti, in urma cu putin timp, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei valcene Golesti. Doua masini s-au ciocnit in apropierea unei pensiuni. La fata locului intervine o masina de descarcerare, ...

- Potrivit Politiei Judetene Sibiu, un accident s-a produs, sambata, pe DN 14 B, iesire din Copsa Mica spre Seica Mica. "Pe fondul nepastrarii distantei de siguranta si conducerii sub influenta alcoolului, s-a produs o coliziune intre doua autoturisme. Soferul vinovat, in varsta de 31 de ani, avea o alcoolemie…

- Ieri dimineata, in jurul orei 09.20, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.1C. Un barbat de 52 de ani din Iasi, care conducea un tir pe directia Dej – Baia Mare, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba deosebit de periculoasa a pierdut controlul directiei…