Doi copii de 10 și 12 ani, salvați din Bistrița după ce s-a spart geața sub ei Incident grav in municipiul Bacau, in zona unui cartier pe langa care trece Bistrița. Doi copii s-au jucat pe gheața riului și au cazut in apa, dar au fost salvați in ultima clipa de pompieri. Cei doi copii, unul de 10 și altul de 12 ani, din cartierul Șerbanești, s-au jucat pe gheața formata pe […] The post Doi copii de 10 și 12 ani, salvați din Bistrița dupa ce s-a spart geața sub ei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

