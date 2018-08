Cand viața bate filmul... Doi copii, cu varste de 3 ani, respectiv 1 an, au supravietuit pentru cateva zile intr-o masina, in urma unui accident. Mama lor, Lisa Holliman, in varsta de 25 de ani, a fost gasita decedata in apropiere. Politia l-a gasit pe baiatul cel mare plimbandu-se singur pe autostrada din Arkansas. Mai tarziu i-au gasit si fratele mai mic in masina care era rasturnata intr-o rapa. „Nu este altceva decat un miracol. Este o binecuvantare de la Dumnezeu faptul ca acesti copii au putut supravietui dupa accident”, a spus seriful din Ouachita. Copiii au fost incredintati familiei.…