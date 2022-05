Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au format echipe si au pornit in cautarea a doi adolescenti, de 13 si 17 ani, care au plecat impreuna dintr-un centru de primire in regim de urgenta din Resita si nu au mai revenit. Cei doi sunt cautati in parcuri, gari, autogari si statii de autobuz din Resita si Caransebes, conform news.ro.…

- Politistii de frontiera de la Naidas, judetul Caras-Severin, au prins sase cetateni din India care doreau sa ajunga la Timisoara cu ajutorul unui roman. Calauza lor este acum cercetata pentru trafic de migranti, sub control judiciar pentru 60 de zile, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- Doi copii cu varste de 9, respectiv 13 ani au fost loviti, duminica, de un autoturism condus de un tanar in varsta de 17 ani, copilul de 13 ani suferind leziuni grave. Accidentul a avut loc pe aerodromul din apropierea localitatii Silistea Gumesti, din judetul Teleorman, iar Politia face cercetari cu…

- Polițiștii clujeni cauta un barbat, in varsta de 25 de ani, cetațean nepalez. Acesta a plecat din caminul in care era cazat, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, in data de 19 martie 2022 și nu a mai revenit.„Azi, 23 martie 2022, in jurul orei 20.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata…

- In data de 10.03.2022, polițiștii Postului de Poliție Sarmizegetusa au fost sesizați de un barbat din comuna Rau de Mori, despre faptul ca persoane necunoscute au sustras catalizatorul de la autoturismul sau, ce era parcat pe marginea DN 68. In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub…

- Doi copii din Ucraina, care sufera de maladii grave, au fost preluati, duminica dimineata, de echipajele SMURD Iasi din vama Sculeni, pentru a fi transferati de pe Aeroportul International Iasi la un centru medical din Italia unde urmeaza a fi operati. Coordonatoarea SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat…

- Politistii din Botosani au demarat o actiune de localizare a doi frati care au disparut, luni dupa-amiaza, dintr-un centru de copii din municipiul Botosani, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O refugiata de 84 de ani, din Ucraina, a murit intr-un centru de primire din Galați, in urma unui stop cardio-respirator. Potrivit autoritaților galațene, femeia in varsta de 84 de ani avea „istoric medical”. Victima fusese cazata impreuna cu rudele sale intr-un camin din orașul Galați alocat de autoritați…