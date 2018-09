Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii care se jucau, miercuri seara, cu un skateboard, pe o strada localitatea Ciurea, județul Iași, au fost raniți grav, dupa ce au ajuns in fața unei autoutilitare, iar șoferul nu a putut evita impactul. Medicul Diana Cimpoeșu, șef UPU-SMURD Iași a declarat, miercuri seara, ca cei doi copii au…

- Un grav accident rutier s-a produs astazi in comuna Ciurea din judetul Iasi. Doi copii au fost transportati in stare grava la spital dupa ce au fost calcati de o duba in timp ce se jucau cu un skateboard pe o strada. Acestia ar fi ajuns pe sensul de mers al autoutilitarei, iar impactul nu a mai putut…

- Tatal a incercat sa evite coliziunea si s-a izbit cu masina intr-un cap de pod. La fata locului au ajuns un echipaj al Politiei Locale si un echipaj medical SMURD. Niciunul dintre soferi nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, insa cei de la SMURD au decis sa transporte copilul la Spitalul Clinic de…

- Mai multi copii din Iasi indrumati de o profesoara cu suflet mare s-au hotarat sa ii ajute pe cainii din adapost. S-au pus de acord ca banii sa ii stranga din vanzarea unor produse de patiserie preparate de ei, de parinti sau de bunici. Pretul a fost unul modic - 1 leu bucata. In ciuda aestui fapt,…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marti seara, dupa ce masina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, judetul Iasi. Cei doi adulti sunt in stare de inconstienta.

- Dintre cei care au venit la Spitalul de Boli Infectioase acuzand o stare de rau, doar 11 au ramas internati pentru supraveghere, trei dintre ei fiind lasati sa plece dupa ce s-a constatat ca starea loc este stabila si ca nu prezinta niciun pericol. „Totii pacientii se afla intr-o stare generala buna…

- Radu Banciu a batjocorit-o iar pe Simona Halep: ”Nu este un fenomen al tenisului. Pierdea finala daca intalnea o jucatoare care știe tenis”. Jurnalistul Radu Banciu, unul dintre aprigii contestatari ai Simonei Halep , a rabufnit din nou. Dupa ce la finalul jocului de la Roland Garros la finalul careia…

- Razvan Marin este disputat de Lazio și AS Roma. De ce lazialii au mai multe șanse de a-l transfera. Razvan Marin (22 de ani) a avut un sezon foarte bun la Standard Liege, reușind 6 goluri și 11 pase decisive, fapt care a atras atenția conducatorilor de la Lazio și AS Roma. Lazio a avut intotdeauna „scauteri”…