Doi copii, in varsta de 12 ani si 13 ani, din judetul Tulcea au incercat sa jefuiasca o banca din orasul Isaccea. Minorii au spart geamul bancii si au scos din functiune sistemul de supraveghere video. Copiii nu au reusit insa sa plece cu bani. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, politistii din cadrul Politiei Orasului […] The post Doi copii au vrut sa sparga o banca. Care a fost planul lor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .