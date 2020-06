Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi frumoasa de Rusalii, in județul Alba, insa nu vom scapa cu totul de ploi și furtuni. Temperaturile maxime vor urca pana la valori de 26 grade Celsius, in zonele mai joase. La munte, maximele vor fi de 13-18 grade. Va prezentam situația pe localitați și zone ale județului. Duminica, 7 iunie…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza, pentru astazi, ploi slabe in centrul țarii. In nord și sud cerul va fi noros, iar temperaturile astazi vor ajunge pana la +20 grade Celsius, in timpul zilei.

- Intamplare tragica intr-un sat din Rusia unde o minora de doar 15 ani și-a pierdut viața intr-o mașina gazata in care a facut amor cu iubitul ei mai mare cu 7 ani. Tinerii au inceput sa se simta rau din cauza noxelor raspandite in garajul in care era mașina tanarului.

- Zi neagra pentru un medic de la Ambulanța București dupa ce și-a pierdut viața intr-un accident de mașina. Nenorocirea s-a intamplat in Sambata Mare, cu o zi inainte de Paște, dupa o tura de 12 ore. Care a fost motivul accidentului Accidentul a avut loc in comuna Jilava, iar potrivit autoritaților,…

- Doliu in presa din Romania. Alexandra Dobrescu (Nastase), jurnalista in cadrul Adevarul Holding, a murit inainte de a implini 40 de ani, dupa o lupta lunga cu o boala incurabila. Alexandra a muncit de...

- Meteorologii au anuntat prognoza pentru perioada 6-19 aprilie. ANM anunta ca in prima saptamana de prognoza vremea va intra intr-un proces de incalzire. Astfel, de la o medie regionala a valorilor maxime de 16 grade, se va ajunge la 24 de grade in 11 si 12 aprilie. Aceasta tendinta va fi asemanatoare…

- Un copil de cinci ani a murit și alte patru persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce mașina in care se aflau, condusa de un șofer baut. s-a rasturnat in localitatea Chiuza, județul Bistrița-Nasaud. Șoferul era tatal copilului decedat.Mai multe echipaje de salvare au intervenit localitatea…

- Sfarșit tragic pentru o romanca, soferița de TIR, care și-a pierdut viața ieri, in timpul unei curse in Franța. In momentul accidentului se afla la volan soțul femeii, șofer de TIR și el. Potrivit ultimelor informații, se pare ca soțul femeii o schimbase la volan cu doar 15 minute inainte. Cum s-a…