Doi copii au fost împuşcaţi şi răniţi cu gloanţe pentru că aruncau cu bulgări de zăpadă pe stradă Incidentul s-a petrecut in orasul american Milwaukee, din statul Winsconsin. Soferul a carui masina fusese "atacata" cu bulgari de zapada de catre copii l-a scos din minti pe posesorul acesteia care nici mai mult, nici mai putin a scos o arma si a tras cu munitie adevarate in cei doi copii, informeaza CNN. Cele doua victime ale atacului soferului agresiv au varste de 12 si 13 ani, a precizat aceeasi sursa, marti. Faptele s-au petrecut sambata seara. Cand copiii au aruncat bulgarii de zapada in directia masinilor care stationau in apropiere, unul dintre acestia a nimerit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

