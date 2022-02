Doi copii au căzut în râul Bistriţa, după ce gheaţa de sub ei s-a rupt Doi copii in varsta de 10, respectiv 12 ani, au fost scosi de pompieri vineri dupa-amiaza din apa raului Bistrita, dupa ce gheata de sub ei s-a rupt. Minorul de 10 ani a fost resuscitat de catre medici, fiind inconștient atunci cand a fost scos din apa. „Se pare ca cei doi minori se jucau pe gheata care, sub greutatea lor, s-a rupt. Minorul constient are 12 ani, iar cel de al doilea minor are 10 ani. Minorul de 10 ani a fost scos din stop cardio-respirator de echipajul medical”, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, potrivit Agerpres. Cei doi copii au fost transportati la Spitalul Judetean… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

