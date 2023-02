Doi copii au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară după ce au mâncat la o pensiune din Poiana Brașov. Tabara de schi s-a transformat intr-un cosmar pentru 28 de elevi si parintii lor. Au platit 2.000 de lei de fiecare pentru o tabara in Poiana Brasov si s-au ales dupa doar doua zile cu toxiinfectie alimentara si perfuzii pe patul de spital. Parintii fac acuzatii grave: spun ca mancarea a fost gatita cu apa din toaleta. Inspectorii ANPC nu au dat inca de proprietar, dar DSP a inchis pensiunea, scrie ObservatorNews.ro . „Ne-a venit mancarea comandata in loc de porcariile alora. De 10.000 de ori mai buna. De un miliard de ori mai buna. Multumim!”, spune un parinte. Pentru elevii plecati la schi in… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de șapte ani s-a pierdut de parinții sai la Baza Olimpica din Rașnov , iar jandarmii brașoveni au reușit sa il gaseasca rapid și sa il duca la parinți. Baiețelul s-a ratacit de parinți, duminica, la Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile ce s-a desfașurat la Baza Olimpica din Rașnov, iar jandarmii…

- Semifinalele turneului Final Four al Cupei Romaniei la volei masculin s-au stabilit, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut loc la sediul FR Volei. Confruntarile din 18 martie 2023 vor fi urmatoarele: Ora 16.00: SCMU Craiova – Steaua Ora 19.00: CSM Arcada Galati – Dinamo Finala va avea loc duminica,…

- Ministerul Sanatatii a transmis recomandari pentru parintii ai caror copii au simptome ale unor infectii respiratorii. Ministerul Sanatatii a publicat luni un ghid cu semnele si simptomele infectiilor respiratorii la copii. De asemenea, specialistii institutiei au realizat grafice cu diferentele dintre…

- Polițiștii din cadrul I.P.J. Brașov au fost sesizati, prin apel de urgenta, despre existenta unui colet suspect, ce s-ar afla intr-o toaleta dezafectata situata pe str. Iuliu Maniu (vizavi de statia RAT). La fata locului s-au deplasat politistii din cadrul Poliției Municipiului Brasov, care au luat…

- Parinții care duc copii la creșa sau gradinița in municipiul Brașov, platesc zilnic pentru copii suma de 16 lei pentru hrana. Printre familiile care au copii pe care ii duc la creșa sau gradinița, exista cateva sute de familii care au gemeni. Lucru care inseamna ca parinții de gemeni platesc pentru…

- Parinții salariați care au copii inscriși la creșa, gradinița sau școala vor primi de anul acesta, in fiecare luna, 100 de lei in plus, pentru fiecare copil cu varsta mai mica de 18 ani. Prevederea se numește deducere personala suplimentara din impozit și se aplica de la 1 ianuarie 2023. Deducerea se…

- Aplicația de trafic Waze testeaza o noua funcție care va alerta utilizatorii atunci cand incep sa conduca pe un drum care are un istoric de accidente incarcat. Compania spera ca aceasta funcție ii va ajuta pe șoferi sa fie mai atenți in aceste zone. Pentru a nu-i incomoda prea mult pe șoferi, Waze va…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș – Biroul Investigații Criminale, au introdus in Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Brașov un barbat, in varsta de 30 de ani, dupa ce acesta a talharit doua batrane, din municipiul Fagaraș. La data de 01.12.2022, polițiștii fagarașeni…