Doi copii cu varste de 8 și 11 ani au fost atacați, luni, de un urs, in localitatea Armeni din județul Sibiu. Unul dintre copii a fost mușcat in zona capului și a șoldului. Potrivit ISU Sibiu, un localnic a anunțat la 112 ca doi copii au fost atacați de un urs la marginea satului […] The post Doi copii, atacați de un urs in Sibiu. Unul dintre ei, mușcat de cap appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .