Doi copaci, aparent sănătoşi, au căzut în parcurile Herăstrău şi Floreasca Doi copaci, aparent sanatosi, au cazut in parcurile Herastrau si Floreasca, informeaza Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti, pe pagina sa de Facebook. „Se intampla, din cand in cand, ca un copac (aparent sanatos) sa cedeze daca vantul bate putin mai tare. Indiferent ca e zi libera sau vreme neprielnica, colegii nostri intervin prompt pentru a inlatura urmarile. Asa s-a intamplat si in aceasta dimineata in Parcul Herastrau. Vom inspecta toate parcurile, insa daca aveti cunostinta de situatii similare va rog sa ne sesizati. Multumim”, a informat compania. Conform aceleiasi surse, un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

