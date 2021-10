Doi consilieri PMP din Capitala și un om de afaceri au fost arestați pentru fapte de corupție. Consilierii i-au cerut primarului Sectorului 2 sa aprobe amplasarea a zeci de panouri publicitare, promițandu-i in schimb sprijinul politic. Mai mult, unul dintre ei voia și un loc de munca. Dosarul in care au fost reținuți aceștia are […] The post Doi consilieri PMPși un om de afaceri, arestați. I-au cerut primarului sectorului 2 sa aprobe amplasarea de panouri publicitare, in schimbul sprijinului politic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .