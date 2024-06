Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier local din comuna bihoreana Remetea este acuzat de Agenția Naționala de Integritate (ANI) ca se afla in conflict de interese administrativ pentru o situație care a intervenit in timpul mandantului din perioada 2020 - 2024.

- Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, este in conflict de interese administrativ, a stabilit Agenția Naționala de Integritate, dupa ce a semnat mai multe documente administrative in favoarea unei societați de la care ulterior a cumparat un imobil. Ce risca primarul și ce explicație are.

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 8 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza:ȘTEFAN ILIE, Primar al Mun. Tulcea, Jud.

- Doi primari, un consilier local, un fost consilier local și fostul director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Prahova au fost gasiți de ANI in incompatibilitate sau conflict de interese de natura administrativa.

- Doi primari, un consilier local, un fost consilier local și fostul director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Prahova au fost gasiți de ANI in incompatibilitate sau conflict de interese de natura administrativa.

- Un consilier local din comuna Apateu se afla in conflict de interese administrativ, iar Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria din Chișineu-Criș. „In perioada exercitarii mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotararii C.L al comunei…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca Andrei Cotetiu, consilier judetean in Timis, s-a aflat in conflict de interese administrativ. Potrivit unui comunicat al ANI transmis lui AGERPRES, in exercitarea mandatului de consilier judetean, Andrei Cotetiu a participat, in perioada 2021 – 2023, la…

- Melania Raileanu, secretar general al comunei Prajeni, judetul Botosani, in conflict de interese. Alte zece cazuri in țara Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca Melania Raileanu, secretar general al comunei Prajeni, judetul Botosani, in conflict de interese. Potrivit unui comunicat al ANI transmis…