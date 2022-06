Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, care a fugit in Grecia ca sa scape de o condamnare de zece ani si opt luni, a fost eliberat marti pe cautiune de judecatorii de la Curtea de Apel din Atena, anunta Digi24 . Suma stabilita de judecatori este de 5.000 de euro și trebuie platita pana miercuri.…

- Taiata cu briceagul de fostul iubit, o femeie din Alba a vrut sa scape și a fugit la poliție, dar secția era INCHISA. Ce a urmat Luata din fața blocului, taiata pe fața și pe maini cu un briceag, amenințata ca ii va fi ucis fratele, o femeie a vrut sa scape de fostul iubit agresiv și sa fuga in interiorul…

- Sorin Oprescu, fost primar general al Bucurestiului, condamnat saptamana trecuta la zece ani de inchisoare și dat in urmarire internaționala, a fost reținut in Atena, in Grecia. Se pare ca Oprescu a fost capturat de o echipa Enfast (European Network of Fugitive Active Search Teams), informeaza Mediafax…

- Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani de inchisoare si dat in urmarire internationala, a fost retinut in Atena. Se pare ca Oprescu a fost capturat de o echipa Enfast (European Network of Fugitive Active Search Teams), informeaza Mediafax. Sorin Oprescu a fost gasit in Atena. Fostul primar general Sorin…

- Sorin Oprescu ar fi fost localizat de Interpol la Atena, capitala Greciei. Potrivit Romania TV, fostul primar al Capitalei ar putea fi extradat in tara de instantele din Grecia. Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și opt luni de inchisoare pentru corupție de catre Curtea de Apel București.…

- Judecatorii Curții de Apel l-au condamnat definitiv pe Sorin Oprescu la 10 ani și 8 luni de inchisoare, o pedeapsa dubla fața de cea din prima instanța, dupa ce a fost aplicata forma agravanta a infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat. Sorin Oprescu a fost acuzat de trei infracțiuni:…

- Astazi este al treilea termen anuntat de Curtea de Apel Bucuresti pentru pronuntarea deciziei definitive din dosarul in care Sorin Oprescu este acuzat de fapte de coruptie. Sorin Oprescu a fost prins in flagrant delict și arestat in noaptea de 6 septembrie 2015 , pe cand se afla la al doilea mandat…

- Am un… Adica, n-am. Nu e al meu. Nu sta, pripasit, pe undeva, prin curtea mea si ataca, zbang, bietele ouatoare. Nu, mancatorul de gaini despre care vorbesc – adica un dihor afurisit si versat, viclean ca o vulpe si cu un cap mic, de se baga si prin urechile acului – are domiciliul stabil prin vecini.…