- Finalul ediției din aceasta seara de la Chefi la cuțite a venit cu o lovitura grea pentru jurați. Doi concurenți au fost eliminați astazi, 6 iunie 2023. Cine a plecat acasa dupa proba cu ingredientele.

- Ce echipa a caștigat proba de battle, cu numarul 11, de la Chefi la cuțite. Ediția din aceasta seara a sezonului 11 a venit cu surprize pentru concurenți și chiar și pentru jurați. Tensiunea a fost la cote maxime. Cu toții au avut emoții cand s-a anunțat echipa care a ieșit victorioasa.

- Battle-ul din aceasta seara a adus o mulțime de surprize pentru concurenți. La final, doua echipe au ajuns sa aiba același punctaj, astfel ca 3 membri ai lor vor intra la proba individuala, alaturi de cea neagra, condusa de Catalin Scarlatescu.

- Gina Pistol a venit cu o veste ce i-a lasat pe concurenți cu gurile cascate in ediția 28 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 29 mai 2023. Iata ce replici neașteptate au surprins camerele intre chef Florin Dumitrescu și George Popescu.

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite, din 24 mai 2023, incepe cu o surpriza pentru toate echipele. Florin Dumitrescu nu a așteptat pana la proba de battle și a apasat deja butonul roșu. Juratul și-a folosit amuleta și a adus concurenți noi din bootcamp, iar echipele s-au marit.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite continua cu o poveste de viața surprinzatoare. In fața juraților au venit Mihaela și Mario Zahariea, doi soți care traiesc o poveste de dragoste ca in filme. Cei doi au avut parte de o surpriza de proporții cand se pregateau sa se casatoreasca și…

- Confruntarea pentru amuleta desfașurata aseara la Chefi la cuțite i-a adus inca o victorie lui Catalin Scarlatescu intr-o ediție a show-ului gastronomic care a fost lider de audiența. Diseara, competiția continua in ringul amuletei cu un al patrulea concu

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața cutremuratoare. Mariana Zinner a pierdut un copil in urma cu cațiva ani, iar acest moment a lasat-o cu multe goluri in suflet. Insa, a venit cu multa incredere in talentul și pasiunea ei pentru gatit.