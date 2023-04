Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale, Nicolas Schmit, si comisarul european pentru coeziune si reforme, Elisa Ferreira, efectueaza o vizita de doua zile in Romania, pentru a lansa programele din cadrul politicii de coeziune.

- La data de 29 martie a.c., polițiștii și procurorii din Iași efectueaza 15 percheziții domiciliare, in județele Iași, Bacau, București, Constanța și Sibiu, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in fabricarea și comercializarea in spațiul Uniunii Europene de substanțe…

- „Acest nou proiect major va imbunatati accesul la apa si la servicii de canalizare in judetul Iasi. Este un exemplu concret al modului in care politica de coeziune amelioreaza viata cetatenilor la fata locului. Proiectul va imbunatati sanatatea publica si calitatea vietii in randul populatiei acestui…

- BANI… Romania va primi, pana in 2027, fonduri europene in valoare de 46 de miliarde de euro, prin intermediul programelor Politicii de Coeziune. Anunțul a fost facut ieri de deputatul Tudor Polak. “Este vorba despre finanțarea unei game variate de proiecte, in multiple domenii de interes, precum educația,…

- VIITORUL SUNA BINE… Un barladean, absolvent al Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad” Iasi, a pus pe picioare o afacere, impreuna cu fratele sau, folosindu-se de o finantare europeana. Cei doi frati, Vlad Andrei si Razvan Ene, creeaza piese de schimb pentru masini, jucarii, sculpturi,…