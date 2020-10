Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, si comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, au anuntat marti seara ca intra in carantina dupa ce au fost in contact cu persoane testate pozitiv la COVID-19, la o saptamana dupa o vizita in Etiopia, noteaza AFP. "Am fost informat marti…

- Președintele Trump va continua sa-și exercite funcțiunile, a anunțat medicul Casei Albe “In aceasta seara (joi seara – n.n.), Prima doamna și eu insumi am fost testați pozitiv cu Covid-19… și intram imediat in carantina, in procesul de restabilire. Vom ieși cu bine, impreuna, din aceasta situație”,…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii (74 de ani) și soția sa, Melania (50 de ani) s-au infectata cu noul coronavirus. Cei doi au anunțat ca au fost testați pozitiv pentru COVID-19 pe rețelele de socializare. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . „In…

- Donald Trump anunțase inițial ca intra in carantina, dupa ce una dintre consilierele sale a fost testata pozitiv. “Eu și Melania am fost testați pozitiv pentru COVID-19. Vom incepe imediat procesul de carantina și recuperare. Vom trece prin asta IMPREUNA!” a scris Donald Trump pe Twitter.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara ca intra in carantina impreuna cu sotia sa in asteptarea rezultatelor testului COVID-19, transmite AFP, conform agerpres.ro. Mai devreme, Donald Trump afirmase la canalul Fox News ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele,…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a salutat vineri informatiile "importante si pozitive" dupa anuntul taberelor rivale din Libia privind incetarea focului si intentia organizarii de alegeri, transmite AFP, potrivit Agerpres.Intr-o postare pe Twitter, Borrell a scris ca acum este "crucial…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a salutat vineri informatiile "importante si pozitive" dupa anuntul taberelor rivale din Libia privind incetarea focului si intentia organizarii de alegeri, transmite AFP. Intr-o postare pe Twitter, Borrell a scris ca acum este "crucial ca toate…

- UPDATE Alexander Lukașenko și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat situația din interiorul și din jurul Belarusului în timpul unei convorbiri telefonice, relateaza Interfax, scrie Reuters.Președintele Belarusului, Alexader Lukașenko, a zis sâmbata ca vrea sa discute cu omologul…