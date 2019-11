Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi vor lua startul pe 31 ianuarie de la Budapesta, în ceea ce se anunța a fi cel mai lung, solicitant și aventuros traseu al cursei Budapesta-Bamako, urmând o parte din vechile rute ale celebrului raliu Paris-Dakar. „Transilvania 4 Sierra Leone este un proiect…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 31 Octombrie 2019 la ora 09:06:39 ora locala a Romaniei s a produs in Transilvania, judetul Cluj un cutremur cu magnitudinea de 2.3 grade.Seismul s a produs la adancimea de cinci kilometri.Cutremurul s a produs…

- Evenimentul „Sporturi Montane pentru Copii” este organizat pentru a șasea oara de catre Asociația Cabane de Creasta Magashegyi Menedékházak Egyesület (ACCMME), în padurea de lânga Cluj-Napoca, și se va desfașura în data de 26 octombrie, pe valea Gârbaului,…

- Pentru al doilea an, prin intermediul programului „Un ghiozdan pentru noul an scolar”, derulat de Episcopia Husilor, nu mai putin de 1.200 de copii necajiti din judet vor primi, la inceputul anului scolar 2019-2020, ghiozdane complet echipate. In 2018, Episcopia Husilor a demarat un program filantropic…

- Un barbat de 35 de ani din comuna Vadu Moldovei a fost filmat in timp ce fura dintr-o farmacie, situata in zona centrala a municipiului Suceava, o cutie a milei, daca-i putem spune asa, in care farmacistii adunau donatii pentru a-i sprijini pe copiii necajiti aflati in evidentele organizatiei neguvernametale…

- Municipalitatea clujeana acorda 450 de ghiozdane și seturi de rechizite elevilor aflați în evidențele Direcției de Asistența Sociala și Medicala a Primariei Cluj-Napoca. Programul se desfașoara anual și vine în sprijinul copiilor care provin din familii cu venituri reduse sau care…

- Programul educațional „Ajungem MARI” anunța extinderea apelului la voluntariat pentru susținerea copiilor și tinerilor din centrele de plasament pe parcursul anului școlar 2019-2020. In 20 din cele 24 de județe in care programul este implementat, este nevoie de voluntari care sa dedice trei…

- Intr-o lume in care chiar si in IT angajatorii duc lipsa de forta de munca si intr-o tara in care educatia nu este tocmai punctul forte, unii parinti stiu ce trebuie sa faca pentru a transforma pasiunea celor mici pentru ecrane in meserie de viitor: sa le ofere copiilor accesul la cursuri de programare.…