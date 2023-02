Stiri pe aceeasi tema

- Cinci barbați care au fugit din Rusia dupa ordinul de mobilizare militara din septembrie anul trecut sunt blocați de luni de zile pe Aeroportul Internațional Incheon din Coreea de Sud, dupa ce autoritațile au refuzat sa le acorde statutul de refugiat, relateaza CNN.

- In trimestrul III al anului 2022, numarul total al utilizatorilor serviciilor de telefonie mobila in Republica Moldova a crescut cu 8%, alcatuind puțin peste 5 mil., in comparație cu sfarșitul anului 2021, in timp ce volumul total al traficului voce realizat de aceștia a scazut cu 6,7%, comparativ cu…

- Cele doua persoane care se aflau in avionul de mici dimensiuni care a aterizat fortat luni in localitatea Vladeni din lipsa de combustibil sunt in afara oricarui pericol, spun reprezentantii ISU si SMURD Iasi, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Situația de la frontiera, in ultimele 24 de ore. In data de 19.11.2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 169.600 de persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 47.500 de mijloace…