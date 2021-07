Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism in valoare de aproximativ 90.000 lei care figureaza ca fiind cautat de autoritatile din Germania. Sambata, 03 iulie a.c., in jurul orei 15.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism in valoare de aproximativ 6.000 lei care figureaza ca fiind cautat de autoritatile din Polonia. Duminica, 27 iunie a.c., in jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare, nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu peste 10.000 de kilograme de deșeuri, constand in cauciucuri uzate, pentru care șoferul nu a putut prezenta documentele prevazute de lege necesare…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației au identificat și predat autoritaților competente un cetatean ucrainean, cautat de autoritațile din Romania, pentru savarsirea de infracțiuni contra proprietații. Miercuri, 16 iunie a.c., in jurul orei 01.50, in Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat in Punctele de Trecere a Frontierei Petea și Halmeu, dar și la frontiera ,,verde”, 10.270 pachete cu tigari si 434 kg tutun pentru narghilea. In unul dintre cazuri, șoferul a declarat ca transporta pahare si indulcitor,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu – judetul Satu Mare au oprit la intrarea in țara un ucrainean cautat de autoritatile maghiare pentru trafic de migranti. In noaptea de 3 spre 4 mai a.c., in jurul orei 00.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – judetul Satu Mare au oprit la control un maramuresean cautat de autoritatile romane pentru infractiuni la regimul circulatiei. In cursul noptii de sambata spre duminica, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu…

