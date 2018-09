Doi cetăţeni israelieni, prinşi de DIICOT în timp ce vindeau cocaină în Capitală Doi cetateni israelieni au fost retinuti de procurorii DIICOT, fiind acuzati ca au vandut cocaina in mai multe locatii din Bucuresti, respectiv la o terasa, in parcarea exterioara a unui centru comercial, dar si in apropierea unei sali de gimnastica.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, cetatenii israelieni M.M. si G.G.B.U. sunt acuzati de trafic intern de droguri de mare risc si detinere de droguri de risc pentru consum propriu.



Anchetatorii sustin ca, la data de 7 iulie, in jurul orelor 16.10, in timp ce se afla la o terasa situata in Bucuresti, sector 3, cetateanul israelian… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni israelieni au fost retinuti de procurorii DIICOT, fiind acuzati ca au vandut cocaina in mai multe locatii din Bucuresti, respectiv la o terasa, in parcarea exterioara a unui centru comercial, dar si in apropierea unei sali de gimnastica informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat…

- Potrivit unor martori, un grup de evrei si un grup de arabi, toti cetateni israelieni, s-au incaierat in apropiere de piscina hotelului Radisson Blu, dupa un concert al cantaretilor israelieni Lior Narkis si Dudu Aharon, informeaza site-ul Ynet. O inregistrare video a altercatiei si difuzata…

- Procurorii DIICOT de la structura centrala au facut, miercuri, 34 de perchezitii domiciliare in București, Ilfov si Prahova, intr-un dosar care vizeaza membri ai clanului „Gruia” din Capitala. Sunt suspectați ca au introdus sute de euro falsificate in Bulgaria, in circulație pe piața romaneasca. Acuzațiile…

- Procurorii DIICOT și polițistii de la Crima Organizata au facut astazi dimineața, la ora 6, mai multe percheziții la traficanți și consumatori de droguri, susțin mai multe surse din sistemul judiciar. In dosar este vizat un anume Adrian Carbunescu, zis Max, care vindea stupefiante personajelor din lumea…

- F. T. In noaptea de 23 spre 24 iunie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiesti, cu sprijinul colegilor de la Serviciul Rutier din Prahova, au oprit in trafic, pe Drumul Național 1, in zona localitații Banești, județul Prahova, un autovehicul care se deplasa catre Brașov.…

- Procurorii DIICOT au capturat 13 kilograme de canabis, in urma unor perchezitii efectuate la doi traficanti care aduceau droguri din Spania. Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul Antidrog au efectuat, miercuri…

- In perioada 20.06. 21.06.2018 procurorii DIICOT Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti Serviciul Antidrog au efectuat doua perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti precum si doua actiuni de prindere…

- Cinci persoane banuite ca vindeau droguri elevilor de liceu si studentilor au fost arestate la Brasov, iar alte sase persoane sunt cercetate sub control judiciar. 40 de perchezitii au fost facute in acest caz in Brasov, Covasna si Bucuresti.