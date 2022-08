Doi „carderi” bulgari, condamnaţi definitiv la Craiova Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova respins apelul formulat de un cetatean bulgar acuzat de comiterea de fraude informatice. Barbatul a fost condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru infractiunile comise. In acelasi dosar a fost condamnat la un an si sapte luni de inchisoare cu suspendare un alt cetatean bulgar. Cei doi inculpati au fost retinuti in iunie 2019, dupa ce montasera dispozitive pentru copierea datelor cardurilor de credit pe un bancomat din Craiova. Procurorii DIICOT din Craiova anuntau, in iunie 2019, retinerea a doi cetateni bulgari. Acestia au fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

