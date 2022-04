Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, intenționeaza sa participe la summitul G20 ce va fi gazduit de Indonezia, a declarat, miercuri, ambasadorul rus la Jakarta citat de Reuters. Precizarea vine in contextul in care SUA și statele occidentale iau in calcul excluderea Rusiei din grupul celor mai mari economii…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut o „greșeala de calcul strategic masiva” cand a declanșat invazia in Ucraina, spune Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO. Intr-un mod la care nu se aștepta, el a a reușit sa forjeze o adevarata conștiința naționala in Ucraina, a spus Geoana la interviurile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski indeamna miercuri Occidentul "sa decida cat mai repede" in problema trimiterii unor avioane de tip MiG-29, o initiativa a Poloniei vizand ajutarea Ucrainei impotriva invaziei Rusiei, relateaza AFP. Kremlinul denunta miercuri o initiativa a Poloniei de a transfera…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski indeamna miercuri Occidentul "sa decida cat mai repede" in problema trimiterii unor avioane de tip MiG-29, o initiativa a Poloniei vizand ajutarea Ucrainei impotriva invaziei Rusiei, relateaza AFP.

Președintele PNL Florin Cițu a declarat luni, daca ia in calcul reducerea accizei la carburant, in condițiile in care prețul la pompa a depașit 7 lei, ca Guvernul are toate cifrele și știe care este execuția bugetara pentru a veni cu o astfel de decizie.

- Președintele PNL, Florin Cițu, le-a spus celor prezenți la Biroul Executiv al PNL ca va solicita o discuție in coaliția de guvernare, asta dupa ce a constatat faptul ca cei de la PSD ar fi platit campanii media prin care il denigreaza. ”Voi cere o discuție in Coaliție pentru ca am descoperit…

- Cresterea animalelor este o activitate prea poluanta, considera birocratii de la UE, care nu se gandesc, insa, la consecințele pe care condiționarea acestei activitați de un anumit numar de animale pe suprafața le poate avea asupra fermierilor, dar și a consumatorilor. Concret, oficialii de la Bruxelles…

- De ani de zile doua județe din nordul Moldovei-Suceava și Botoșani, erau controlate de familia baronului PNL-PDL-PNL Gheorghe Flutur, dar dupa alegerile locale din 2020, Botoșaniul a ieșit din sfera de influența a acestuia. Intre 2008 și 2012, Gheorghe Flutur a fost președintele Consiliului Județean…