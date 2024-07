Doi caini legati in lant, in soare, in conditii infioratoare, in judetul Galati. Protectia Animalelor a dat amenda proprietarului

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa prezentarea publica a cazului de cruzime fața de un caine, incident care s-a produs la Sandulești, polițiștii s-au autosesizat și au reușit sa-l identifice pe barbatul implicat. Acesta are 50 de ani, este din Sandulești și a fost sancționat cu o amenda de 1000 de lei. Citește și: Caz de cruzime…

- Barbat din județul Galați, cercetat sub control judiciar, REȚINUT de polițiștii din Vințu de Jos: Ce a facut și de ce se afla in Alba Barbat din județul Galați, cercetat sub control judiciar, REȚINUT de polițiștii din Vințu de Jos: Ce a facut și de ce se afla in Alba Un barbat din județul Galați, care…

- Eveniment De la inceputul anului, 30 de animale (4 cai și 26 de caini) au fost salvate și extrase din situații de pericol / Doi teleormaneni, reținuți pentru uciderea și ranirea cu intenție a animalelor mai 29, 2024 11:16 De la inceputul anului și pana in prezent, polițiștii Biroului pentru Protecția…

- „La data de 18 mai a.c., in jurul orei 21.30, Politia orasului Ludus a fost sesizata prin intermediul unui apel la 112 cu privire la faptul ca, intr-o anexa apartinand unui local public din localitate, o persoana ar fi fost atacata de doi caini. La fata locului s-au deplasat politistii, stabilind ca…

- ”La data de 18.05.2024, politistii din cadrul Sectie 9 de Politie Rurala Scheia, au fost sesizati de catre un barbat din satul Sf. Ilie, comuna Scheia, judetul Suceava, cu privire la faptul ca in aceeai zi, in jurul orei 12:00, o persoana a abandonat trei exemplare feline pui, pe care i-a aruncat pe…

- In dosarul instrumentat de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Mures, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ludus, anchetatorii au facut, marti, patru perchezitii.„La activitati au fost identificate mai multe exemplare canine din diferite rase, dintre care…

- Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul I.P.J Mureș au pus in executare astazi, 16 aprilie, 4 mandate de percheziție domiciliara intr-un dosar de urmarire penala aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Luduș, in care se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Un barbat din comuna Lisa care avea peste 35 de caini este cercetat penal, dupa ce polițiștii au gasit la el 8 caini cu urechile și cozile taiate. Polițiștii din județul Brașov au fost in control la un barbat care deține peste 35 de caini, iar in urma verificarilor au descoperit 8 caini cu urechile…